Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Abfall vor Ferienhaus abgelagert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwei Mal innerhalb einer Woche ist Abfall vor einem Ferienhaus im Jägerhaushaldenweg in St.Blasien abgelagert worden. Zuletzt wurden am Montag, 27.09.2021, in der Zufahrt mehrere Plastiktüten voller Plastikflaschen entdeckt. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell