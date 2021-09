Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Renitenter Ladendieb

Freiburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 28.09.2021 wurde durch den Ladendetektiv eines Supermarktes in der Zährigner Straße ein Mann angesprochen, der zwei Falschen Whisky aus der Auslage entnommen und diese in seinem Rucksack versteckt hatte, um den Laden zu verlassen. Nach Ansprechen ergriff der Mann fußläufig die Flucht. Er konnte durch zwei Angestellte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, es entwickelte sich hierbei jedoch ein Handgemenge in dessen Verlauf der 19-jährige Dieb mehrfach versuchte die Mitarbeiter zu schlagen. Der Polizeiposten Freiburg-Zähringen hat die Ermittlungen übernommen.

