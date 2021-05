Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: 25.000 Euro Sachschaden bei Brand auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Geschätzte 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Feuers auf einem Gartengrundstück im Bereich "Vogtsbrönnle" nördlich der Hirschlander Straße in Leonberg-Höfingen. Die Flammen wurden am Freitag gegen 01:00 Uhr bemerkt und die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Dem bisherigen Spurenbild nach brach das Feuer im Bereich einer Holzpergola aus und griff in der Folge auf ein angrenzendes Gartenhaus über. Vermutlich dürfte ein nicht ganz erloschener Grill ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell