Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub am Mittwochabend

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Raub am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach hatte eine 29-Jährige einen 44-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm anschließend sein Fahrrad weggenommen. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzung an einer Hand zu.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell