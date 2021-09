Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg

Lörrach: Verkehrsunfallflucht beim Eugen-Keidel-Bad in Freiburg - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, den 27.09.21 um 10.38 Uhr, ereignete sich in Freiburg beim Eugen-Keidel-Bad ein Verkehrsunfall. Aus der Zufahrt eines Parkplatzes bog eine Pkw-Fahrerin nach rechts in die Straße "An den Heilquellen" in Richtung Bundesstraße 31 ab und streifte einen am rechten Fahrbahnrand parkenden grauen Ford Fiesta. Nach dem Unfall entfernte sich die Pkw-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden an dem Ford Fiesta von etwa 2.500 EUR. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen weißen Kleinwagen, vermutlich Peugeot, Typ 206, mit Lörracher Kennzeichen handeln. Dieser Pkw soll schon vor dem Unfall eine starke Beschädigung im Frontbereich gehabt haben. Das Frontkennzeichen fehlte bereits. Die Verkehrspolizei Freiburg, Telefon 0761 882-3100, sucht Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Pkw-Fahrerin geben können. Vielleicht gibt es auch Zeugen, welchen im Landkreis Lörrach ein im Frontbereich stark beschädigter weißer Kleinwagen aufgefallen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell