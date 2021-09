Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw überholt trotz Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am 28.09.21, gegen 05:45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L156 von Neustadt kommend in Richtung Lenzkirch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein 44-jähriger Fahrzeuglenker einen vor ihm fahrenden Transporter überholte und hierbei übersah, dass zu diesem Zeitpunkt ein Pkw auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der entgegenkommende Autofahrer nach rechts aus und überfuhr einen Straßenleitpfosten. Der Unfallverursacher hielt umgehend an, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

