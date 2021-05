Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug in der Hofeinfahrt demoliert

Rehborn (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Mutwillig wurde offensichtlich ein Mercedes in der Obergasse beschädigt. Am Freitagvormittag stellte der Fahrzeughalter den Schaden fest. In der vorausgegangenen Nacht zerkratzen die bislang unbekannten Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack. Weiterhin war der Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen und der Kofferraum eingedellt. Die Polizei Lauterecken bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeuge in der Obergasse im Tatzeitraum vom 13.05.2021, 21 Uhr bis 14.05.2021, 11 Uhr. |pilek

