Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletze nach Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntag, 25. Oktober 2020, auf einem Spielplatz an der Leipziger Straße sind vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren leicht verletzt worden. Als Polizeibeamte um 17.54 Uhr eintrafen, schilderte ein 17-Jähriger, dass er und seine Freunde von einer größeren Gruppe Jugendlicher angegriffen und grundlos geschlagen worden seien. Schon vorab habe es Streitigkeiten über eine Internetplattform gegeben. Vor Ort konnten die Beamten keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Die vier Verletzten begaben sich selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

