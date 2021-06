Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Einsätze am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Vergangenen Freitag und Samstag, 05.06.2021, rückten Polizeibeamte zu drei Einsätzen aus, die sich am Kesselbrink ereigneten. Bei den Vorfällen kam es zu zwei gefährlichen Körperverletzungen und einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Am Freitag, den 04.06.2021, gerieten ein 45-jähriger Bielefelder und ein 44-jähriger Bielefelder gegen 17:30 Uhr in einen Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzten die Männer sich gegenseitig leicht. Ein Alkoholtest bei dem polizeibekannten 44-Jährigen, der seinen Kontrahenten mit einem Stock geschlagen hatte, verlief positiv.

Am Samstag, den 05.06.2021, wurde die Polizei gegen 03:00 Uhr auf zwei streitende Männer aufmerksam, die sich auf dem Kesselbrink aufhielten. Die Beamten versuchten die Männer, einen 19-jährigen Mindener und einen 21-jährigen Herforder zu beruhigen. Während der 21-Jährige der Aufforderung nachkam, blieb der 19-Jährige aufbrausend und weigerte sich, seine Personalien zu nennen. Da er schließlich auch die Beamten beleidigte und mehrfach bespuckte, nahmen die Polizisten den Mann vorrübergehend fest, um seine Personalien festzustellen.

Gegen 03:10 Uhr am Samstag, den 05.06.2021, wurde die Polizei erneut alarmiert, da ein 21-jähriger Bielefelder und ein 22-jähriger Bielefelder in eine körperliche Auseinandersetzung geraten waren. Bei Eintreffen der Polizeibeamten lagen die Männer kämpfend am Boden und mussten mit großem Kraftaufwand voneinander getrennt werden. Der 22-jährige Mann lies einen abgebrochenen Flaschenhals fallen, als die Polizisten eingeschritten waren. Der 21-Jährige wies leichte Schnittwunden am Körper auf, die nach derzeitigen Erkenntnissen durch die abgebrochene Flasche verursacht wurden. Der 22-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

