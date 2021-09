Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Herbert-Hellmann-Allee in Bad Krozingen am 28.09.2021.

Die Polizei war um kurz nach 0 Uhr verständigt worden, da der Einbruchalarm der Gaststätte ausgelöst worden war. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten Einbruchspuren festgestellt werden. Der Diebstahlschaden liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im niedrigen zweistelligen Bereich.

Im Nahbereich konnten kurze Zeit später zwei Männer im Alter von 36 und 42 Jahren festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 36-jährigen wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Der Tatverdächtige wurden nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell