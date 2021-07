Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipostens Neuhof

Neuhof (ots)

Angefahrener PKW während des Gottesdienstes in Mittelkalbach

Am 04.07.2021 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kirche St. Sebastian in der Kirchstraße in Mittelkalbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter grauer VW Sportsvan wurde während des Gottesdienstes von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es entstand an der vorderen Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Zeugen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/96880 zu wenden.

