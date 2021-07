Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer in Künzell schwer verletzt

Künzell (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 um 12:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger Radfahrer in der Friedrich-Fröbel-Straße in Künzell schwer verletzt, als ein 47-jähriger Taxifahrer trotz Stoppschild in den Einmündungsbereich einfuhr, ohne auf den von rechts kommenden Radfahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und kam zu Fall. Dadurch erlitt er eine Fraktur am Ellenbogen und diverse Hautabschürfungen. Am Taxi entstand kein Schaden.

