Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall

Freiensteinau, K 93 (ots)

Am 03.07.2021, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der K 93 im Bereich Freiensteinau zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Pkw mit drei Insassen aus dem Vogelsbergkreis aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde ein 15-jähriger Mitfahrer tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer und ein weiterer Mitfahrer wurden schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

