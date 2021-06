Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0630

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Schiffhorst ist am Dienstagmorgen (15. Juni) eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und einen der Unfallbeteiligten.

Nach ersten eigenen Angaben war die 48-jährige Dortmunderin gegen 6.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Straße Schiffhorst in Fahrtrichtung Westen unterwegs. In Höhe der dortigen Brücke überholte sie ein in gleicher Richtung fahrender Pkw. Bei dem Überholvorgang fuhr der schwarze SUV offenbar so nah an der Radfahrerin vorbei, sodass die Dortmunderin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die 48-Jährige verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Der Autofahrer fuhr indessen weiter. Ein Rettungswagen versorgte die leicht verletzte Dortmunderin.

Die Polizei sucht nun Zeugen sowie den Unfallbeteiligten. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen schwarzen SUV und/oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Eving unter 0231-132-2521 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell