Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagvormittag, 02.07.2021, gegen 09.20 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall im Stadtteil Sorga. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck befuhr die Hauptstraße in Richtung Friedewald und wollte in Höhe der Hausnummer 16 nach links abbiegen und betätigte auch den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein dahinter fahrender 20-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000,- EUR. Die Kfz konnten ihre Fahrt fortsetzen.

