POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener belästigt Passanten und beleidigt Polizisten

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein 25-jähriger Mann im Bereich der Nollinger Straße und Werderstraße in Rheinfelden mehrere Passanten angepöbelt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen konnten sie bei dem jungen Mann eine erhebliche Alkoholisierung wahrnehmen. Er war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zur Verhinderung weiterer Störungen musste der junge Mann in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die Nacht in einer Zelle beim Polizeirevier Rheinfelden. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Beamten ganz erheblich. Neben den Kosten für den Gewahrsam kommt auf den jungen Mann nun auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

