POL-FR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, 79859 Schluchsee, Ortsteil Fischbach, L 156

Am 28.05.21, gg. 17:35 Uhr, befuhr der unfallbeteiligte 40-jährige Pkw-Fahrer die L156 von Schluchsee Richtung Lenzkirch. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Fischbach bog er nach links auf einen Waldweg ab, ohne den ordnungsgemäß entgegenkommenden 44 Jahre alten Motorradfahrer durchfahren zu lassen. Der Motorradfahrer versuchte noch dem Pkw auszuweichen, prallte jedoch gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Hierbei wurde er leicht verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca 12000 Euro (Gesamt!). Die Straße musste kurzfristig gesperrt werden.

