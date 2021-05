Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Personenkontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmittel

Freiburg (ots)

Bei der Kontrolle eines 39-Jährigen am Donnerstag, 27.05.2021, gegen 14.30 Uhr, in der Kirchstraße, fand die Polizei in dessen Jackentasche insgesamt 8 Minigriptütchen mit Marihuana. Es bestand der Verdacht, dass der 39-Jährige mit Betäubungsmittel handeln könnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht wurde daraufhin die Wohnung des 39-Jährigen durchsucht. Dort konnten weitere 55 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

