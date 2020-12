Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Eingeschlagene Schaukastenscheibe

Dieb entwendet leere Smartphoneverpackungen

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. Dezember) schlug ein bisher unbekannter Täter eine Scheibe eines Telefonladens am Münchner Hauptbahnhof ein, um die dort ausgestellte Ware zu entwenden. Gegen 01:15 Uhr konnten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit den Täter dabei beobachten, wie er die Scheibe der Glasvitrine zerstörte. Als der Täter die Sicherheitsmitarbeiter bemerkte, flüchtete er aus dem Bahnhof. Die alarmierten Bundespolizisten konnten den Täter trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht feststellen. In der Nähe des Telefonladens fanden die Bundespolizisten mehrere leere Smartphoneverpackungen. Ermittlungen ergaben, dass im Schaukasten lediglich leere Kartons zu Werbezwecken ausgestellt werden.

Die Bundespolizei sicherte Spuren am Tatort und wertet nun die Videoaufzeichnungen aus. Sie führt Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den Unbekannten.

Rückfragen bitte an:

Sina Dietsch

Pressestelle

Telefon: 089 515550-224

E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden

Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des

Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, Luftsicherheitsaufgaben

zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs

sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell