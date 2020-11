Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Verkehrsunfall mit Überschlag - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 06.11.2020, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mercedesfahrer die L134 von Kandern-Riedlingen kommend in Richtung Schliengen-Liel. Hier geriet ein Unbekannter mit seinem PKW, vermutlich durch Kurvenschneiden, auf die Gegenfahrbahn. Der Mercedesfahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach an einem Baum liegen. Der Mercedesfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 EUR. Die L134 musste aufgrund von Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 1500-0, sucht mögliche Zeugen.

