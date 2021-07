Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelecfahrerin angefahren

Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Donnerstag, den 01.07.2021 gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Mainstraße/Weichslestraße in Fulda-Kohlhaus ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde und am E-Bike ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 19-jährige ordnungsgemäß den Radweg auf der Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße. An der Einmündung Weichselstraße näherte ein grauer SUV von rechts, missachtete die Vorfahrt und stieß mit der Vorderfront gegen die Radfahrerin. Diese kam durch den Anstoß zu Fall. Im Anschluss kümmerte sich der Fzg-Führer sofort um die gestürzte Pedelecfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch fuhren jedoch beide Beteiligten weiter, ohne ihre Personalien auszutauschen. Das von der Radfahrerin abgelesene Kennzeichen lautete FD-KM 1621 oder so ähnlich. Der Fahrer des silbernen SUV oder Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Nummer 0661/1050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell