Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Schaden

Gottmadingen (ots)

Auf mehr als 5000 Euro schätzt die Polizei die Schadenshöhe, die ein Unbekannter an einem Skoda im Kornblumenweg hinterlassen hat. Der Radlauf am Kotflügel des Autos, sowie beide Türen an der rechten Fahrzeugseite wurden durch den Aufprall eingedellt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge müsste der Unfall am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr passiert sein. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Singen unter 07731 8880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell