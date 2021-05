Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Vorfahrtsverletzung (05.05.2021)

Blumberg (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 63-jähriger VW Phaeton-Fahrer fuhr auf der Tevesstraße und wollte die Hauptstraße in Richtung der Straße "Oberes Ried" überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 51-jährigen Fiat Ducato-Fahrers. Beim Zusammenstoß blieben sowohl der Unfallverursacher als auch sein Kontrahent unverletzt. Ein Abschleppdienst transportierte den beschädigten VW ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell