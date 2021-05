Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Beim Ausparken Mazda übersehen

Singen (ots)

In der Max-Porzig-Straße hat es am Dienstagnachmittag gekracht, als eine VW-Fahrerin ausparken wollte. Beim Rückwärtsfahren übersah die 23-jährige am Steuer ihres Polo einen verbeifahrenden Mazda, dessen 62 Jahre alte Fahrerin dort unterwegs war. Aufgestellte Mülltonnen hatten die Sicht der Unfallverursacherin offenbar auch erschwert. Bei dem Zusammenstoß der Autos entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Verletzte gab es aber nicht.

