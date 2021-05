Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwarze Bauchtasche gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (04.05.), gegen 17:15 Uhr, schubste ein Unbekannter einen 13 Jahre alten Jungen in einem Bekleidungsgeschäft auf der Niederstraße zur Seite und entriss dessen schwarze Bauchtasche mit weißem Aufdruck. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Dieb wird als circa 18 Jahre alt und 185 Zentimeter groß beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild, einen leichten Schnurrbart und schwarze Haare haben. Bei der Frisur handelt es sich um einen sogenannten Undercut, bei dem das Seitenhaar kurz rasiert ist, während das Haupthaar länger bleibt. Bekleidet war die Person mit einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen.

Das Kriminalkommissariat 21 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell