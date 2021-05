Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizisten versuchen Autofahrer auszurauben

Dormagen (ots)

Am Dienstag (04.05.), gegen 21:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines grauen BMW die Kreisstraße 12 in Richtung Haberlandstraße, als er von einem Zivilfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht überholt wurde. Der Beifahrer in dem vermeintlichen Polizeiauto gab dem Mann zu verstehen, dass er dem Fahrzeug auf einen Feldweg gegenüber der Haberlandstraße in Richtung Rudolf-Harbig-Weg folgen solle. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der BMW-Fahrer aufgefordert auszusteigen und sich hinzuknien. Ihre Forderungen unterstrichen die Zivilbeamten mit einem Griff an ihre Gürtel, an denen sich augenscheinlich Pistolen befanden. Während einer der Täter bei dem ahnungslosen Opfer blieb, durchsuchte der zweite Mann unter dem Vorwand, Drogen zu suchen dessen BMW. Mit quietschenden Reifen, aber ohne Beute fuhren die falschen Zivilfahnder schließlich in unbekannte Richtung davon.

Der erste Täter wird als circa 20 - 25 Jahre alt und 185 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine tiefe Stimme, eine trainierte Statur und trug seine Pistole auf der rechten Körperseite.

Der zweite Täter soll etwa 170 Zentimeter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug seine Waffe auf der linken Körperseite.

Beide Personen trugen schwarze Sturmhauben, dunkelblaue Pullover mit der Aufschrift "Polizei" linksseitig auf der Brust, dunkelblaue Hosen und schwarze Schuhe.

Bei dem Zivilfahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat (Baujahr 2016 oder 2017) mit einer Kölner Städtekennung (zwei Nullen im Kennzeichen) handeln.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder das Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

