Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Rotenburg an der Fulda (ots)

Verkehrsunfälle:

Rotenburg/F. - Beim Befahren einer öffentlich zugänglichen Hofeinfahrt in der St.-Georg-Straße stieß ein 59-jähriger Mann aus Rotenburg/F. mit seinem Pkw gegen eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Hierbei entstand Sachschaden an seinem Pkw in Höhe von 1000,- Euro, der Schaden an der Hauswand beläuft sich auf 500,- Euro. Der Rotenburger wohnt selbst in dem Anwesen, er will den Unfall nicht bemerkt haben. Da er den durch ihn verursachten Fremdschaden an der Hauswand nicht der Hausverwaltung gemeldet hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Festgestellt wurde der Schaden am 03.07.2021 gegen 10.00 Uhr.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell