POL-IZ: 201218.6 Glückstadt: Diebstahl im Supermarkt

Gelegenheit macht Diebe. So gewesen am Donnerstag, als sich ein Unbekannter in einem Glückstädter Supermarkt einen Beutel samt Geldbörse aus einem Einkaufswagen griff. Hinweise zu seiner Identität gibt es keine.

Um 13.30 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Lidl-Markt in der Nordmarkstraße auf. Ihr Portemonnaie deponierte sie zusammen mit einer Tasche in ihrem Einkaufswagen und begab sich zu den Backwaren. Hier ließ die 65-Jährige ihr Eigentum aus den Augen, was ein Dieb schamlos ausnutzte und unbemerkt zugriff. Viel Bargeld erlangte er nicht, allerdings, zum Ärgernis der Bestohlenen, den Autoschlüssel ihres Fahrzeugs.

Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 wenden.

