Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201218.5 Itzehoe: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch in Geschäft

ItzehoeItzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Firma in Itzehoe gekommen. Der Polizei gelang es kurze Zeit später, den Täter vorläufig festzunehmen.

Gegen 02.20 Uhr versuchte ein Täter, in ein Geschäft in der Ritterstraße einzubrechen. Durch ein lautes Krachen war ein Anwohner auf die Situation aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen wenig später den 43-jährigen Einbrecher aus Itzehoe in Höhe des Tatortes vorläufig fest. Die Polizisten stellten Einbruchswerkzeug sicher, das sich dem versuchten Einbruch zuordnen ließ.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der amtsbekannte 43-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Maike Pickert

