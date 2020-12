Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201218.4 Heide: Dieb hatte leichtes Spiel

HeideHeide (ots)

Am Donnerstag musste sich ein Dieb in Heide nicht besonders anstrengen, um an eine hochwertige Handtasche einer Frau zu kommen. Das gute Stück lag gut sichtbar in einem unverschlossenen Auto.

Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19.35 Uhr stand der VW der Geschädigten mehrfach unverschlossen vor einem Restaurant in der Straße Schumacherort. Im Fußraum des Wagens befand sich unübersehbar eine Designer-Tasche von Michael Kors samt einigem Inhalt. Die günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter und nahm das Eigentum der 37-jährigen Anzeigenden an sich. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte bei 230 Euro liegen, eine verdächtige Person hat die Geschädigte nicht wahrgenommen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

