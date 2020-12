Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201218.1 Norderheistedt: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

NorderheistedtNorderheistedt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Norderheistedt die Bank einer Bushaltestelle beschädigt und unbrauchbar gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Samstag, 12. Dezember 20202, auf Sonntag, 13. Dezember 2020, suchten Randalierer die Bushaltestelle in der Hauptstraße auf. Sie demolierten die dort für Wartende aufgestellte hölzerne Parkbank und richteten damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro an.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 entgegen.

Merle Neufeld

