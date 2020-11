Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201113.5 Itzehoe: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Donnerstagabend führten Beamte des Polizeireviers Itzehoe eine stationäre Verkehrskontrolle im Itzehoer Stadtgebiet durch. Aus einem in der Kontrollstelle befindlichen Fahrzeug nahmen die Polizisten einen Cannabisgeruch wahr.

Um 22.25 Uhr fuhr eine Autofahrerin aus dem Itzehoer Umland mit ihrem PKW in die Kontrollstelle in der Lindenstraße. Aus dem Inneren des Fahrzeugs strömte Cannabisgeruch. Der Beifahrer verwies in dem Zusammenhang auf den am Rückspiegel hängenden Duftbaum.

Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Personen sowie des PKW fanden die Ordnungshüter Betäubungsmittel, eine Feinwaage, verschreibungspflichtige Medikamente sowie eine selbstgebaute Hiebwaffe in einer Männerhandtasche, die sich unter dem Beifahrersitz befand. Die Handtasche konnte dem 19-jährigen Beifahrer zugeordnet werden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Gegenstände.

Auf Grund der aufgefundenen Menge an Marihuana in Kombination mit der Feinwaage erhärtete sich der Verdacht des Drogenhandels gegen den 19-Jährigen aus dem Itzehoer Umland.

Eine anschließende Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung führte zu keinem Auffinden weiterer Beweismittel.

Der Beschuldigte erklärte sich mit der außergerichtlichen Vernichtung der sichergestellten Gegenstände einverstanden und wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell