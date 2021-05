Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag einen in der Hauptstraße, auf den öffentlichen Parkplätzen einer Bäckerei abgestellten BMW beschädigt und hierbei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro angerichtet. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Möglicherweise steht mit der Unfallflucht ein silberner oder grauer Kleinwagen in Verbindung, der von einer Frau mit dunklen Haaren gelenkt worden sein soll. Zeugen, die das Malheur beobachtet haben oder Hinweise zu für die Unfallverursachung in Frage kommende Fahrzeuge geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl.

