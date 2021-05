Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Brand in Gaststätte

Offenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Sasbachwalden zum Brand einer Friteuse. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Überspringen des Feuers auf das Haupthaus verhindert werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca.150.000 Euro.

