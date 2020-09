Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verbremst - Kradfahrer kam zu Fall -

Schermbeck (ots)

Mittwoch gegen 18:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kradfahrer aus Dinslaken die Weseler Straße (B58), aus Richtung Hünxe kommend, in Fahrtrichtung Dorsten. Etwa 15 m vor der Geschwindigkeitsmessanlage in Schermbeck Bricht bremste er so stark ab, dass das Fahrzeug ausbrach und er kam zu Fall. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr besteht nicht.

