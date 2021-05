Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gas und Bremse verwechselt

Lahr (ots)

Ein Parkmanöver einer 41-Jährigen endete am Dienstagmorgen in der Straße `Im Götzmann´ mit einem Unfall und einem Schaden von rund 8.000 Euro. Gegen 11:50 Uhr beabsichtigte die Frau ihren Opel auf eine freie Lücke eines Firmenparkplatzes zu steuern, als sie offenbar Gas- und Bremspedale verwechselte. Unbeabischtigt beschleunigte der Corsa, überfuhr einen Grünstreifen, schrammte einen Lichtmast und prallte schließlich auf einen gegenüber abgestellten weiteren Opel. Während der Lichtmast augenscheinlich unversehrt blieb, entstand an den Autos ein Schaden von je 4.000 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

/rs

