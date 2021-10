Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 22. bis 23.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Versuchter Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Bauwagen+++

Barßel, Spechtweg

In der Zeit vom 20.10.2021, 16:15 Uhr bis zum 22.10.2021, 07:00 Uhr wird ein Bauwagen auf einer Baustelle auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Bauwagen wird nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (04491/93160) oder in Barßel (04499/9222200) zu melden.

+++Versuchter Diebstahl unter erschwerenden Umstände aus Boot+++

Barßel, Deichstraße

Am 22.10.2021, gegen 02:22 Uhr öffnen unbekannte Täter die geschlossene Persenning eines Bootes und versuchen erfolglos zwei Staufächer, die mittels Vorhängeschloss gesichert sind, zu öffnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (04491/93160) oder in Barßel (04499/9222200) zu melden.

+++Sachbeschädigung an Wohnungstür+++

Saterland, Eichenkamp

In der Zeit vom 15.10.2021, 16:37 Uhr bis zum 21.10.2021, 14:34 Uhr beschädigen unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus. Das Schloss wurde herausgebrochen und die Türzarge hierbei ebenfalls beschädigt. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (04491/93160) oder im Saterland (04498/923770) zu melden.

+++ Sachbeschädigung an Pkw+++

Bösel, Korsorsstraße

In der Zeit vom 21.10.2021, 18:00 Uhr bis zum 22.10.2021, 05:45 Uhr wird ein auf einem Privatgrundstück abgestellter Pkw, Opel Astra, beschädigt. An dem Pkw sind beide rechte Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis+++

Friesoythe, Ellerbrocker Straße

Am 22.10.2021, gegen 15:35 Uhr führt ein 17-jähriger Böseler einen Roller im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

