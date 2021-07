Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: 5. Pressemitteilung zum Einsatzgeschehen: Versammlungen zum Thema Tierindustrie/Agrarwende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit Montag, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr findet bis zum 17. Juli 2021 am Hartensbergsee, Dohlenstiege, in Goldenstedt die Dauerversammlung "Camp zur Agrarwende 2021" statt. Aus dem Camp heraus sind seit der letzten Pressemitteilung keine relevanten polizeilichen Vorkommnisse bekannt geworden.

Auch bei der Dauermahnwache in Goldenstedt am Bahnhof sind bislang keine polizeilich relevanten Vorkommnisse bekannt geworden.

Über die bereits bekannten Mahnwachen hinaus (wir berichteten) wurde am heutigen Morgen eine weitere Mahnwache mit Thema "Futtermittelimporte Stopp!" in der Boschstraße in Cloppenburg nachgemeldet. Diese Mahnwache wird, genauso wie auch die übrigen Mahnwachen, in der Zeit vom 15. Juli 2021 bis zum 17. Juli 2021, jeweils von 04.00 Uhr bis 20.00 Uhr, abgehalten.

Damit sind ab morgen insgesamt neun Mahnwachen in drei Landkreisen vom "Camp zur Agrarwende 2021" aus angemeldet worden.

