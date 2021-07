Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: 4. Pressemitteilung zum Einsatzgeschehen: Versammlungen zum Thema Tierindustrie/Agrarwende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit Montag, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr findet bis zum 17. Juli 2021 am Hartensbergsee, Dohlenstiege, in Goldenstedt die Dauerversammlung "Camp zur Agrarwende 2021" statt. Aus dem Camp heraus sind seit der letzten Pressemitteilung keine relevanten polizeilichen Vorkommnisse bekannt geworden. Zwischenzeitlich dürften etwa 250 Teilnehmer/*innen im Camp eingetroffen sein. Seit gestern, 13. Juli 2021, um 12.00 Uhr, findet in Goldenstedt eine Dauerveranstaltung bis zum 17. Juli 2021 in Form einer Mahnwache am Bahnhof statt. Versammlungsteilnehmer*innen möchten auf den aktuellen Haushaltsbeschluss des Landes Niedersachsen aufmerksam machen unter dem Motto: "Mehr Geld für den ÖPNV, weniger Geld für die Tierindustrie!". Die Polizei ist vor Ort und begleitet die Versammlung. Die Mahnwache verläuft bislang friedlich und störungsfrei. Für die folgenden Tage vom 15. Juli 2021 bis zum 17. Juli 2021, jeweils von 4.00 Uhr bis 20.00 Uhr, sind noch weitere Mahnwachen angemeldet worden: - Lohne: Kreuzung "Am Grevingsberg und Brägelerstraße" Mahnwachen zum Thema: "Agrarwende jetzt!" - Bakum: Vor Westfleisch, Harmer Str. 25 Mahnwachen zum Thema: "Stoppt die Ausbeutung von migrantischen Arbeiter*innen!" - Rechterfeld: Kreuzung von Heidestraße und Paul-Wesjohann-Straße Mahnwachen zum Thema "Agrarwende jetzt!" - Steinfeld: Honkomper Weg Mahnwachen zum Thema: "Das Schlachten beenden!" - Visbek: Hogenbögen Mahnwachen zum Thema: "Agrarwende jetzt!" - Wildeshausen: Düngstruper Straße Mahnwachen zum Thema: "Das Schlachten beenden." - Diepholz: Im Moore Mahnwachen zum Thema: "Das Schlachten beenden!"

