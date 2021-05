Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Kleinkrafträder in Jöllenbeck gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht zu Montag, 11.05.2021, stahlen Unbekannte zwei defekte Roller und ein Mofa. Zeugen gesucht.

Ein Anwohner der Straße Oberlohmannshof bemerkte Montagfrüh, 06:00 Uhr, dass sein Roller gestohlen worden war. Er hatte das silberne Kleinkraftrad der Marke Kymco am Vortag um 23:15 Uhr zuletzt gesehen. Das Fahrzeug hatte bereits einen Motorschaden und stand zusammen mit einem weiteren Roller des gleichen Typs auf einem Parkplatz in der Nähe der Wassermannstraße. An letzterem konnte der Besitzer Aufbruchspuren erkennen, jedoch ließen ihn die Diebe stehen.

Zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr stahlen unbekannte Täter einen weiteren Roller an der Orionstraße in der Nähe zur Kreuzung Oberlohmannshof. An dem roten Piaggio 790 LSG sollten Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

Unweit entfernt, an der Wegastraße, hatten es die Diebe auf ein Moto Vespa 281 PG abgesehen. Das Mofa wurde zwischen 20:00 Uhr und 17:30 Uhr gestohlen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

