Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Zu tief ins Glas geschaut

Lingenfeld (ots)

Die Autofahrt eines 28-jährigen Lingenfelders endete am 9.10.2020 gegen 17:55 Uhr an einer Grundstücksmauer in Lingenfeld.

Hierfür dürfte ersten Ermittlungen zufolge nicht nur eine überhöhte Geschwindigkeit ursächlich gewesen sein, sondern auch die 1,74 Promille, die bei dem Fahrer festgestellt wurden.

Die Fahrt des 28-Jährigen endete folglich bei der Polizeidienststelle in Germersheim, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben durfte.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell