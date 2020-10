Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schulwegkontrollen

Germersheim (ots)

Bei einer Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim, am 9.10.2020, missachteten vier Eltern das dortige Durchfahrtsverbot, um ihre Sprößlinge unmittelbar zu Schulbeginn vor dem Schuleingang abzusetzen. Durch die Beamten wurde die Thematik erörtert und die Verstöße entsprechend sanktioniert.

Ebenfalls am 9.10.2020 wurde zu Schulende eine gemeinsame Schulwegkontrolle mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rülzheim an der IGS in Rülzheim durchgeführt. Es ergab sich ein Verstoß durch verkehrsbehinderndes Parken auf dem Gehweg.

