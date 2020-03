Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kind verletzt

Hergersweiler (ots)

Am 15.03.20, gg. 17:40 Uhr, befuhr ein 8 Jahre altes Mädchen mit ihrem Tretroller die abschüssige Straße Schaidter Weg in Hergersweiler. Hierbei kollidierte sie seitlich mit dem PKW einer 61 Jahre alten Fahrzeugführerin. Das Kind wurde durch den Anstoß am linken Arm verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es besteht keinerlei Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- EUR

