Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruchdiebstahl

Zwischen Freitag, den 22. Oktober 2021, gegen 19.00 Uhr, und Samstag, den 23.10.2021, um 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk an der Langen Straße ein. Es wurde diverses Diebesgut erlangt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel, unter 04499-922200, in Verbindung, zu setzen.

Barßel OT Harkebrügge - Diebstahl eines Fahrrades

Zwischen Freitag, den 22. Oktober 2021, gegen 22.00 Uhr, und Samstag, den 23.10.2021, um 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Carport an der Kettelerstraße ein sog. E-Bike. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel, unter 04499-922200, entgegen.

Barßel - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, den 23.10.2021, um 10.13 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 28-jährigen Barßeler, welcher mit seinem PKW die Friesoyther Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt sowie eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell