Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen.

Iserlohn (ots)

Am 11.01.21, gg 13:15 Uhr, beschädigte eine unbekannte PKW-Fahrerin einen parkenden blauen Mercedes auf dem Innenstadtparkplatz Hohler Weg. Während die Unfallverursacherin die dortige Pizzeria aufsuchte und das Personal um Verständigung der Polizei bat, ging der Geschädigte, aus der Pizzeria kommend, zu seinem Fahrzeug und entfernte sich mit diesem, obwohl er die Beschädigung wahrgenommen hatte. Daraufhin ging die Unfallverursacherin zu ihrem Fahrzeug und fuhr auch davon. Die Frau soll schwarze kurze Haare gehabt haben und trug einen weißen Mantel. Die PKW-Fahrerin oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen(02371-9199-0 oder -7106).

