Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl von mehreren Felgensätzen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Erzberg

24.09.2021, 08:30 Uhr

Unbekannte sind in eine Lagerhalle eines Auktionshauses eingedrungen. Dort haben sie mehrere Felgensätze entwendet. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zu Freitag ist es in Rautheim zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle eines Auktionshauses für Fahrzeuge eingedrungen. Von Innen hatten die Einbrecher ein Rolltor geöffnet und so unbemerkt rund 20 Felgensätze entwendet. Der Schaden beläuft sich auf zirka 14.500EUR. Die Polizei war vor Ort, sicherte Spuren und leitete ein Verfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht, werden gebeten sich unter 0531/476-2516 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell