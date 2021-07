Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, KN) VW contra Subaru an B33-Ausfahrt

Radolfzell (ots)

An der B33-Ausfahrt Radolfzell hat sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 57 Jahre alter Subaru-Fahrer kam von Espasingen und wollte die Ausfahrt in Richtung Singen nehmen. Er prallte dort mit dem VW eines 28-Jährigen zusammen, der aus Richtung Konstanz kam und nach Radolfzell weiterfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß der Autos entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

