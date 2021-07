Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte Trickdiebin stiehlt Handtasche - Polizei warnt und sucht Zeugen

Schwenningen (ots)

Mit einer der Polizei zwar bekannten, aber immer wieder erfolgreichen Masche hat eine Trickdiebin am Donnerstag in der Villinger Straße einer Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche samt persönlichen Dokumenten gestohlen und dann am Bankautomaten Geld abgehoben. Das 43-jährige Opfer der gewieften Diebin kam gerade vom Einkauf in einem dortigen Discounter, als sie beim Einladen des Autos von der etwa 40 Jahre alten und etwa 160 Zentimeter großen Frau auf Englisch angesprochen wurde. Die Frau mit schwarzen Haaren, normaler Statur und dunklem Teint gab vor, schwanger zu sein und Zahnschmerzen zu haben, weswegen sie nach dem Weg zum Klinikum fragte. Nachdem die hilfsbereite Frau ihr den Weg geschildert hatte, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche, die sie zuvor auf den Rücksitz gelegt hatte, die Geldbörse fehlte. Als sie sich wieder umdrehte, war auch die Frau, die eine Mund-/Nasenbedeckung trug und mit einer hellbeigen Strickjacke, schwarzen Leggins und dunklen Sportschuhen bekleidet war, auf einmal verschwunden. Noch auf dem Weg zur Polizei wurde der mit diesem Ablenkungstrick bestohlenen 43-Jährigen mitgeteilt, dass soeben ein größerer Bargeldbetrag von ihrem Bankkonto abgehoben wurde. Die Polizei warnt vor solchen Trickdieben und empfiehlt, sich nicht von Fremden ablenken zu lassen und stets aufmerksam zu sein. Hinweise zu der Frau nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 85000 entgegen.

