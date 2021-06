Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Grundlos zugeschlagen

Aggressiv verhielten sich am Freitag mehrere Personen in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr wollten drei Männer im Alter zwischen 27 und 37 Jahren das Lokal in der Schelergasse betreten. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde wurde Ihnen kein Einlass mehr gewährt. Ohne Vorwarnung traktierten sie einen Mitarbeiter mit Tritten und Schlägen. Die Polizei rückte an und die drei Schläger flüchteten. Die waren schnell entdeckt und wurden vorläufig festgenommen. Auch hier verhielten sie sich sehr aggressiv und beleidigten die Polizisten. Den 37-Jährigen nahm die Polizei anschließend in Gewahrsam und musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.

