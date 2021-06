Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Airbags ausgelöst

Nicht aufgepasst hatte ein 86-Jähriger am Donnerstag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr der Mann in der Ulmer Straße mit seinem VW. In einem unachtsamen Moment fuhr er gegen einen geparkten VW. Dabei lösten die Airbags aus und der 86-Jährige verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um den VW. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

